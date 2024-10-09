SİLİVRİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/22 Esas

KARAR NO : 2023/277

Davacılar ENDER ERTEN, ERCAN ERTEN, ERKAN ERTEN, MEHMET ERTEN, ÜMEYDE ERTEN aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Önalım Hakkından Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda karar verilmiş olup, davalı Serap Zorn'a tebliğ edilmek üzere;

HÜKÜM :

1-Davanın KISMEN KABULÜ İLE;

-İstanbul ili, Silivri ilçesi, Fenerköy mahallesi, 3304 ada 14 parsele kayıtlı olan taşınmazın davalı Erdal Pepeç ve Sıdkı Temel adına olan hisselerinin tapu kaydının iptali ile davacı adına kayıt ve tesciline,

-Diğer davalılar yönünden feragat nedeniyle reddine

Dair davacı vekili ve davalı vekili ve davalı asiller Sıdkı Temel ve Erdal Pepeç'in yüzlerine karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde İSTİNAF KANUN YOLUAÇIK olmak üzere verilen karar teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 24/09/2024