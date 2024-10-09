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T.C. ELMALI 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

2019/258 ESAS Davacı Mehmet Ali Durmuş tarafından davalı Nargız Asgarova aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası devam ederken mahkememizce kurulan 24/09/2024 tarihli ara karar gereği;Davalı Azerbaycan Cumhuriyeti uyruklu, "Baki Şah, Suraxanı Ray, Qara-çuxur Qas, E.bakirliüç Ev49a Bakü/Azerbaycan" adresinde ikamet etmekte olan Nargız Asgarova'ya davayı bildirir tebligatların tebliğ edilememesi, adresinin diğer marifetlerle de tespit edilememesi nedeniyle davacının dava dilekçesinde "Evlilik birliğinin devamı için davalının üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklı şiddetli geçimsizlik sebebi ile evlilik birliğinin sona ermesi hususunu talep ve dava ettiği'' hususlarında yargılamaya devam edildiğini, bir sonraki duruşma tarihinin ise 19/11/2024 günü saat 09:30 olduğu ve "HMK 127 maddesi uyarınca dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde davaya cevap verebileceği,bu süre zarfında başvurulması halinde talep haklı görüldüğünde bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, süresi içerisinde cevap dilekçesi verilmediğinde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı,varsa ilk itirazlarının hepsinin cevap dilekçesinde ileri sürülmesi gerektiği; aksi halde dinlenemeyeceği" hususu tarafına ilanen tebliğ olunur.