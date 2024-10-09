T.C. GÖLBAŞI (ANKARA) SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/378

Davacı, ŞAHİN ÖZDEMİR ile Davalı , BARBAROS ZABİTOĞLU ve SELÇUK ZABİTOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Arabulucukta İcra Edilebilirlik Şerhi Davasında, 18583452826 T.C kimlik numaralı BARBAROS ZABİTOĞLU'na ve SELÇUK ZABİTOĞLU'na tebligat yapılamaması nedeniyle ilan yapılması talep edilmiştir.Talep eden Şahin Özdemir tarafından dosyaya sunulan 12/12/2023 tarihli arabuluculuk anlaşma tutanağına bir itirazının olup olmadığı hakkında yazılı beyanda bulunması için 2 HAFTALIK KESİN SÜRE verilmesine, verilen kesin süre içerisinde bir itirazda bulunulmazsa söz konusu arabuluculuk anlaşma tutanağını kabul etmiş sayılacağının İHTARINA,

Davalı Barbaros Zabitoğlu ve Selçuk Zabitoğlu'na duruşmanın atılı bulunduğu 16/10/2024 günü saat 10:20'e mahkememizde hazır bulunması veya kendisine bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluklarında yargılamaya devam olunarak karar verileceği, 7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve 30 maddeleri uyarınca tebliğ olunur.