T.C. İZMİR 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO: 2023/479 Esas

DAVALI NACİYE ÖNDER: 51394225258

Dava dilekçesinde özetle; Tapuda İzmir İli, Konak İlçesi, Gürçeşme Mahallesi, 41592 Ada, 14 Parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırma bedelinin kıymet takdiri komisyonunca belirlenen bedel üzerinden tespiti ile İBB lehine tesciline/terkinine, zemin üstülerin İBB aidiyetine, dava sonuçlanıncaya kadar dava konusu taşınmazın devir ve temlikine engel olmak için tapu kaydına ihtiyati tedbir konulması, taşınmaz kaydı üzerinde varsa haciz, ipotek, ihtiyati tedbir vb tüm şerh ve takyidatların sicilden terkini ile taşınmaz için belirlenecek kamulaştırma bedeli üzerine yansıtılmasını, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Kamulaştırma İlanında özetle; 2942 s. Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 s.Yasa ile değişik10. maddesi gereğince; a)Kamulaştırılacak taşınmaz malın zemin ve zemin üstünün kamulaştırılmasının kararlaştırıldığı,b)Taşınmazın zemin ve zemin üstünün malikinin davalı/davalılar olduğu,c)Kamulaştırmayı yapan idarenin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı olduğu,d)Bu duruşma zaptının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,e)Açılacak davalarda husumetin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yöneltileceği ,f)30 günlük dava açma süresi içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden zemin üstü yağının kamulaştırma yapan idareye aidiyetine karar verileceği, g)Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Adliye Şubesine yatırılacağı, h)Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, yönünde meşruhat içeren tutanak düzenlenerek davalıya/davalılara tebliğine karar verilmiştir.

Tensip zaptında özetle; Dava dilekçesinin 6100 sayılı HMK'nın 119. maddesinde belirtilen unsurları taşıdığının tespitine, davanın "Kamulaştırma Bedel Tespit Ve Tescil" isteğine ilişkin olduğunun tespitine, davada 6100 Sayılı HMK'nın 316 ve devamı maddelerinde düzenlenen basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilmiştir.

Duruşma gün ve saatinin 14/10/2024 günü saat 10:45'e bırakılmıştır.

Dava dilekçesi, tensip zabtı, kamulaştırma ilanı ile duruşma gün ve saati yukarıda belirtilmiş olup,6100 Sayılı HMK'nın 127. maddesi uyarınca 2 haftalık kesin süre içinde HMK'nın 129. maddesine uygun şekilde cevap dilekçesi ile birlikte delil listesinizi ve elinizde bulunan delillerin asılları ile birlikte davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örnekleri ile birlikte sunmanız, başka yerden getirtilecek belge ve deliller için gereken açıklamayı yapmanız hususu davalı Naciye Önder'e ihtar ve tebliğ olunur.02/10/2024