T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/486 ESAS

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/12/2024 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/01/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2025 - 15:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, ERZENE Mahalle/Köy, DAYIOĞLU ÜLKÜ Mevkii, 8193 Ada, 2 Parsel, 14 Nolu B.B.Adresi : Erzene Mah. 17 Sokak No:9 Benli Apartmanı Kat:3 D:14 Bornova/İzmirYüzölçümü : 436 m2Arsa Payı : 45800/1285920İmar Durumu :İzmir ili Bornova İlçesi Tapu sicil müdürlüğü kayıtlarından İzmir ili Bornova İlçesi Erzene Mahallesi, Dayıoğlu Ülkü Mevki, 8193 ada 2 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ikiz nizam 6 katlı konut alanında kalmaktadır. 3194 sayılı imar kanununa tabidir. Taks %40'ı geçemez. Parsel kentsel dönüşüm alanında kalmamaktadır.Kıymeti : 3.650.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: diğer(konusu: MUZAFFER URGANın tc:306.............40) gayrimenkulunünün 7338 sayılı veraset ve intikal vergisi kanunu gereğince sakıncai bulunmamaktadır.) Tarih 15/08/2018 sayı 327063 urla vergi dairesi müdürlüğü 16/08/2018 tarih 18134 yevmiye Yönetim planı: 29/11/2018 07/12/2018 tar. 27581 yevmiye AT Diğer (konusu: 13A MADDESİ KAPSAMINDA CİNS DEĞİŞİKLİĞİ HARCI TAHSİL EDİLMİŞTİR. Belkahve vergi dairesi müdürlüğü 02/01/2020 tarih 41 yevmiye Tapu kaydındaki gibidir.

07/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.