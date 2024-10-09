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Giriş Tarihi: 10.10.2024 00:00

T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2024/486 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/486 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, ERZENE Mahalle/Köy, DAYIOĞLU ÜLKÜ Mevkii, 8193 Ada, 2 Parsel, 14 Nolu B.B.
Adresi : Erzene Mah. 17 Sokak No:9 Benli Apartmanı Kat:3 D:14 Bornova/İzmir
Yüzölçümü : 436 m2
Arsa Payı : 45800/1285920
İmar Durumu :İzmir ili Bornova İlçesi Tapu sicil müdürlüğü kayıtlarından İzmir ili Bornova İlçesi Erzene Mahallesi, Dayıoğlu Ülkü Mevki, 8193 ada 2 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ikiz nizam 6 katlı konut alanında kalmaktadır. 3194 sayılı imar kanununa tabidir. Taks %40'ı geçemez. Parsel kentsel dönüşüm alanında kalmamaktadır.
Kıymeti : 3.650.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: diğer(konusu: MUZAFFER URGANın tc:306.............40) gayrimenkulunünün 7338 sayılı veraset ve intikal vergisi kanunu gereğince sakıncai bulunmamaktadır.) Tarih 15/08/2018 sayı 327063 urla vergi dairesi müdürlüğü 16/08/2018 tarih 18134 yevmiye Yönetim planı: 29/11/2018 07/12/2018 tar. 27581 yevmiye AT Diğer (konusu: 13A MADDESİ KAPSAMINDA CİNS DEĞİŞİKLİĞİ HARCI TAHSİL EDİLMİŞTİR. Belkahve vergi dairesi müdürlüğü 02/01/2020 tarih 41 yevmiye Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/12/2024 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/01/2025 - 15:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2025 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2025 - 15:00

07/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02101276

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T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
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