Örnek No:55*
T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/486 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/486 ESAS
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, ERZENE Mahalle/Köy, DAYIOĞLU ÜLKÜ Mevkii, 8193 Ada, 2 Parsel, 14 Nolu B.B.
Adresi : Erzene Mah. 17 Sokak No:9 Benli Apartmanı Kat:3 D:14 Bornova/İzmir
Yüzölçümü : 436 m2
Arsa Payı : 45800/1285920
İmar Durumu :İzmir ili Bornova İlçesi Tapu sicil müdürlüğü kayıtlarından İzmir ili Bornova İlçesi Erzene Mahallesi, Dayıoğlu Ülkü Mevki, 8193 ada 2 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ikiz nizam 6 katlı konut alanında kalmaktadır. 3194 sayılı imar kanununa tabidir. Taks %40'ı geçemez. Parsel kentsel dönüşüm alanında kalmamaktadır.
Kıymeti : 3.650.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: diğer(konusu: MUZAFFER URGANın tc:306.............40) gayrimenkulunünün 7338 sayılı veraset ve intikal vergisi kanunu gereğince sakıncai bulunmamaktadır.) Tarih 15/08/2018 sayı 327063 urla vergi dairesi müdürlüğü 16/08/2018 tarih 18134 yevmiye Yönetim planı: 29/11/2018 07/12/2018 tar. 27581 yevmiye AT Diğer (konusu: 13A MADDESİ KAPSAMINDA CİNS DEĞİŞİKLİĞİ HARCI TAHSİL EDİLMİŞTİR. Belkahve vergi dairesi müdürlüğü 02/01/2020 tarih 41 yevmiye Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/12/2024 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/01/2025 - 15:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2025 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2025 - 15:00
07/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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