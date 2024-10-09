T.C. KULU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2024 - 13:45

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, KEMALİYE Mahalle/Köy, ofis caddesi Mevkii, 99 Ada, 9 Parsel, Adresi : Kemaliye Mahallesi Ofis Caddesi Kulu Konya Kulu / KONYAYüzölçümü : 191,29 m2İmar Durumu :Taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:1.00, Yençok:9.50m., Taks:0.30, Konut Alanında kalmaktadır. Bahse konu parselinde içinde bulunduğu bölgede 3194 sayılı imar kanununun 18.maddesi uygulanacaktır. Minimum İfraz büyüklüğü parsel, cephe genişlik değerleri Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde belirtildiği gibidir.Kıymeti : 3.030.320,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.