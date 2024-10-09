T.C. KULU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/11 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/11 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, KEMALİYE Mahalle/Köy, ofis caddesi Mevkii, 99 Ada, 9 Parsel, Adresi : Kemaliye Mahallesi Ofis Caddesi Kulu Konya Kulu / KONYA
Yüzölçümü : 191,29 m2
İmar Durumu :Taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:1.00, Yençok:9.50m., Taks:0.30, Konut Alanında kalmaktadır. Bahse konu parselinde içinde bulunduğu bölgede 3194 sayılı imar kanununun 18.maddesi uygulanacaktır. Minimum İfraz büyüklüğü parsel, cephe genişlik değerleri Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde belirtildiği gibidir.
Kıymeti : 3.030.320,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 13:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 13:45
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 13:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2024 - 13:45
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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