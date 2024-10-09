Giriş Tarihi: 10.10.2024 00:00
T.C. SİLOPİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Sayı : 2024/55 Esas
Mahkememizde açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda kimlik bilgileri yazılı gaipliği talep edilen KADİR ÖZDEMİR hakkında bilgisi olanların altı ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.07/10/2024 GAİP TC KİMLİK NO : 260*****62
ADI SOYADI : KADİR ÖZDEMİR
BABA ADI : MEHMET
ANA ADI : ASYA
DOĞUM TARİHİ : 08/08/1974
DOĞUM YERİ : SİLOPİ
İKAMETGAH ADRESİ : BİLİNMİYOR
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