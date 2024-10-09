T.C. ŞİRVAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı : 2023/43 Esas 07/10/2024

Konu : ŞEMSETTİN KÖRNES ADLİ YARDIMLIDIR

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine talep edilen Şemsettin KÖRNES hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Şirvan Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/43 Esas Sayılı dosyasına bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur. GAİP TC KİMLİK NO : 32663247126

ADI SOYADI : ŞEMSETTİN KÖRNES

BABA ADI : SEZAİ

ANA ADI : RİHAN

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1978

DOĞUM YERİ : ŞİRVAN

İKAMETGAH ADRESİ : Adıgüzel Küme Evleri No:8 Adıgüzel Şirvan/ SİİRT