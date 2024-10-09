Giriş Tarihi: 10.10.2024 00:00
T.C. ŞİRVAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Sayı : 2023/43 Esas 07/10/2024
Konu : ŞEMSETTİN KÖRNES ADLİ YARDIMLIDIR
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine talep edilen Şemsettin KÖRNES hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Şirvan Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/43 Esas Sayılı dosyasına bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur. GAİP TC KİMLİK NO : 32663247126
ADI SOYADI : ŞEMSETTİN KÖRNES
BABA ADI : SEZAİ
ANA ADI : RİHAN
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1978
DOĞUM YERİ : ŞİRVAN
İKAMETGAH ADRESİ : Adıgüzel Küme Evleri No:8 Adıgüzel Şirvan/ SİİRT
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02101696