T.C. BAKIRKÖY 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/349 Esas

KARAR NO : 2023/56 Karar

"Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan sanık Ganzorıg ve Uranzaya kızı, 1990 moğolistan doğumlu, URANZAYA URANKHAICH, hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Sanığın tebliğe yarar adresi tüm aramalara rağmen tespit edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN TİRAJI 50.000 ÜSTÜ OLAN BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iki hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.07/10/2024