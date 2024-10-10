İ L A N

T.C. BİGA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/293 Esas 29/08/2024

Davacı dava dilekçesi ile, Çanakkale ili Biga ilçesi Camialan Köyü Cilt: 37 Hane: 2 Birey sıra no: 22 de nüfusa kayıtlı 30577316822 TC kimlik nolu, Kamil ve Lütfiye oğlu, 05/03/1970 doğumlu, MÜMİN CEYLAN'ın 12/01/2019 bu tarihten itibaren T.M.K'nun 32/1 maddesine göre ölüm tehlikesi içinde kaybolan ve kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine yetkili sulh hukuk mahkemesince, bu kişinin gaipliğine karar verilebilir. Bu nedenle Çanakkale ili Biga ilçesi Camialan Köyü Cilt: 37 Hane: 2 Birey sıra no: 22 de nüfusa kayıtlı 30577316822 TC kimlik nolu, Kamil ve Lütfiye oğlu, 05/03/1970 doğumlu, MÜMİN CEYLAN hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2023/293 esas sayılı dosyasına muracaat etmeleri hususu ilan olunur. 29/08/2024