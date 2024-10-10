1.İ L A N

T.C. BOZÜYÜK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/30 Tereke

BİLECİK ili, MERKEZ ilçesi, VEZİRHAN mah/köy 57 Cilt, 44 Aile sıra no 17 sırada nüfusa kayıtlı 09/05/1955 doğumlu 19/07/2021 tarihinde vefat eden müteveffa YAŞAR KALKAN'dan alacaklı ve borçlu olanların alacak ve borç miktarlarını varsa belgeleriyle birlikte en geç ikinci ilandan itibaren 1 ay içinde mahkememize bildirmeleri TMK.'nın 629.maddesi uyarınca alacaklarını süresi içinde yazdırmayan alacaklılara karşı mirasçıların sorumluluğu bulunmayacağı hususunun ihtaren tebliği İLAN olunur.