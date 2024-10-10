Giriş Tarihi: 11.10.2024 00:00
T.C. İstanbul Anadolu 35. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/141 Esas 17/09/2024
Konu : GAİPLİK
GÜLAHMET YAY ile MEMET ALİ YAY arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Gaip olduğu iddia edilen kişinin nüfus bilgileri yazılmak suretiyle yurt çapında yayın yapan gazetelerden birinde "Gaip olduğu iddia edilen kişi hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda (ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde ) bilgi vermelerinin" hususu ilanen tebliğ olunur. 14/06/2023
GAİP
TC KİMLİK NO : 27862618426
ADI SOYADI : MEHMET ALİ YAY
BABA ADI : SÜLEYMAN
ANA ADI : ELİF
DOĞUM TARİHİ : 24/03/1950
DOĞUM YERİ : ERZİNCAN
İKAMETGAH ADRESİ : -
NOT: İKİNCİ İLANDIR.
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