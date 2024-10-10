Örnek No:55*
T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2021/298 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2021/298 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri:
İstanbul İli, Şişli İlçesi, Kaptanpaşa (Halide Edip ADIVAR) Mahallesi, 10264 ada, 5 parsel numaralı, 359.00 m2 yüzölçümlü, Kat Mülkiyetli, Betonarma Apartıman nitelikli, Zemin Kat, 2 Bağımsız Bölüm Numaralı, 600/3590 arsa paylı 1.Bodrum Katta Deposu olan Dükkân nitelikli taşınmazın 1/2 Hissesidir. Adres: Halide Edip Adıvar Mahallesi, Akar Caddesi No: 26, Zemin Kat, D:2 Şişli / İSTANBUL
Kıymeti:
6.375.000,00 TL KDV Oranı :
%20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 11:55
Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 11:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 11:55
Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2024 - 11:55
08/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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