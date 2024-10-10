T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 11:55

Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 11:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 11:55

Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2024 - 11:55

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İli, Şişli İlçesi, Kaptanpaşa (Halide Edip ADIVAR) Mahallesi, 10264 ada, 5 parsel numaralı, 359.00 m2 yüzölçümlü, Kat Mülkiyetli, Betonarma Apartıman nitelikli, Zemin Kat, 2 Bağımsız Bölüm Numaralı, 600/3590 arsa paylı 1.Bodrum Katta Deposu olan Dükkân nitelikli taşınmazın 1/2 Hissesidir. Adres: Halide Edip Adıvar Mahallesi, Akar Caddesi No: 26, Zemin Kat, D:2 Şişli / İSTANBUL6.375.000,00 TL%20

08/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.