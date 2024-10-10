T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ: 2021/814 TLMT.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 10:16

Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 10:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 10:16

Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 10:16

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, M.Ayazağa mahallesi, 10622 ada, 2 parselde bulunan, kat mülkiyetli, 37 ADET BETONARME BİNA VE ARSASI nitelikli, 183.484,18 m2 miktarlı taşınmazın 140/800.186 arsapaylı, MESKEN vasıflı, A2 blok, 32. kat, 216 nolu bağımsız bölümün tamamıdır. Adres: Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak No:1 Ak Maslak 1453 Konutları A2 Blok K: 32 D: 216 Sarıyer / İSTANBULKıymeti : 15.000.000,00 TLKDV Oranı : %20

07/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.