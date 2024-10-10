Örnek No:55*
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ: 2021/814 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2021/814 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri :
İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, M.Ayazağa mahallesi, 10622 ada, 2 parselde bulunan, kat mülkiyetli, 37 ADET BETONARME BİNA VE ARSASI nitelikli, 183.484,18 m2 miktarlı taşınmazın 140/800.186 arsapaylı, MESKEN vasıflı, A2 blok, 32. kat, 216 nolu bağımsız bölümün tamamıdır. Adres: Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak No:1 Ak Maslak 1453 Konutları A2 Blok K: 32 D: 216 Sarıyer / İSTANBUL
Kıymeti : 15.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 10:16
Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 10:16
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 10:16
Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 10:16
07/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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