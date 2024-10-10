T.C. PAZAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(KAMULAŞTIRMA İLANI)

Davacı tarafından aşağıda ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ; Kamulaştırma Kanununun 2942 S.K ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; Aşağıda davalı ve malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescil için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 2942 S.K. gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına T.C. Ziraat Bankası Ardeşen Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 2942 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

Sıra No Değişik İş No Davalı İl-İlçe-Mahalle-Köy Ada - Parsel Cinsi Kamulaştırılacak alan (m2)

1 2024/249 1-Ayhan Hakyemiz

2-Semahat Hakyemez Rize İli Ardeşen İlçesi Gündoğan Mahallesi 105 ada 1 parsel Bahçe 61,49