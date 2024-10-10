T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/2785 Esas 22/08/2024

Konu : İLAN

İLAN

Şanlıurfa ili , Haliliye ilçesi, Nokta Mahallesi 101 ada 4 parsel sayılı taşınmazın davalının maliki olarak bulunduğu taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kamulaştırılmış bulunduğu ve Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin adınıza Türkiye Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesine yatırılacağı ilgililere ilanen duyurulur.