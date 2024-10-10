Giriş Tarihi: 11.10.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 00:33
T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/2785 Esas 22/08/2024
Konu : İLAN
İLAN
Şanlıurfa ili , Haliliye ilçesi, Nokta Mahallesi 101 ada 4 parsel sayılı taşınmazın davalının maliki olarak bulunduğu taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kamulaştırılmış bulunduğu ve Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin adınıza Türkiye Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesine yatırılacağı ilgililere ilanen duyurulur.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02102033