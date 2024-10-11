T.C. ADIYAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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ESAS NO : 2023/438 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Maddi-Manevi Tazminat) davasının yapılan yargılamasında; davalı Karahan Müteahhitlik Nakliye Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi yönünden yapılan tüm araştırmalara rağmen adres tespiti yapılamadığından, 04/07/2024 tarihli ön inceleme duruşma tutanağında ;

1-HMK'nın 140/5 maddesi gereğince, 139. madde uyarınca dilekçelerinde gösterdikleri belgeleri sunmayan veya belgelerin getirilmesi için gerekli açıklamayı yapmayan tarafın, bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılmasına,

2-Ön inceleme aşamasının tamamlandığı ve ön inceleme aşamasına ilişkin yapılacak başka bir işlem kalmadığı anlaşılmakla ön incelemeye son verilerek HMK'nın 143-183 maddelerinde düzenlenen tahkikat aşamasına geçildiğinin tespitine,

3-Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK'nın 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği" hususlarının ihtarına,

4-Yeni duruşma gününün 23/10/2024günü saat: 09.20 olduğuna yönelik ara kararların (ilanın yayınlandığı tarihten 7 gün sonra başlamak üzere) tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02103290