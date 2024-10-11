T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
2024/16 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/16 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, Gürpınar Mah. 1316 Ada, 19 Parsel, Satışa konu taşınmaz arsa vasıflı taşınmaz olup, taşınmaz üzerinde yapı bulunmamakta, boş arsa vasıflıdır.
Adresi : Adnan Kahveci Mah. Köroğlu Cad Üzerinde Yer Almaktadır.Beylikdüzü/ İSTANBUL
Yüzölçümü : 785,49 m2
İmar Durumu : 09.06.2011 tarihli 1/1000 ölçekli Beylikdüzü Gürpınar 2.Etap Uygulama imar planında Taks:0,30, Ayrık Nizam, 5 kat yapılaşma şartlarında konut alanı olark planlanmış olup, plan notlarında "konut alanı olarak planlanmış olup plan notlarının 2.1.7 maddesinde konut alanları içerisinde minimum ifraz büyüklüğü 1000 m2 dir.
Kıymeti : 28.277.640,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
2 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 10:14
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 10:14
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 10:14
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 10:14
Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, KIRAÇ Mahalle/Köy, 305 Ada, 2 Parsel, Satışa konu taşınmazın bitişiğinde düğün salonunu eklentisi (otopark ve kamelası) olarak kullanımda, arsa zemini seramik kaplı, üzerinde 24 m2 kısmen açık teraslı tekkatlı yapı mecut, ferforje demir ile çevrilidir.
Adresi : Şehitler Mahallesi, Büyük Yonca Sokak Üzerinde Yer Almaktadır.Esenyurt / İSTANBUL
Yüzölçümü : 159,83 m2
İmar Durumu : 12.07.2013 onay tarihli Esenyurt ilçesi Tem güneyi 7.etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 4 kat konut alanında kaldığı, ve söz konusu imar palının 1.ve 10.İdare Mahkemesince iptal kararı mevcuttur
Kıymeti : 7.512.010,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 10:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 10:36
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 10:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 10:36
09/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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