T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 10:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 10:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 10:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 10:14

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 10:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 10:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 10:36

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, Gürpınar Mah. 1316 Ada, 19 Parsel, Satışa konu taşınmaz arsa vasıflı taşınmaz olup, taşınmaz üzerinde yapı bulunmamakta, boş arsa vasıflıdır.Adresi : Adnan Kahveci Mah. Köroğlu Cad Üzerinde Yer Almaktadır.Beylikdüzü/ İSTANBULYüzölçümü : 785,49 m2İmar Durumu : 09.06.2011 tarihli 1/1000 ölçekli Beylikdüzü Gürpınar 2.Etap Uygulama imar planında Taks:0,30, Ayrık Nizam, 5 kat yapılaşma şartlarında konut alanı olark planlanmış olup, plan notlarında "konut alanı olarak planlanmış olup plan notlarının 2.1.7 maddesinde konut alanları içerisinde minimum ifraz büyüklüğü 1000 m2 dir.Kıymeti : 28.277.640,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, KIRAÇ Mahalle/Köy, 305 Ada, 2 Parsel, Satışa konu taşınmazın bitişiğinde düğün salonunu eklentisi (otopark ve kamelası) olarak kullanımda, arsa zemini seramik kaplı, üzerinde 24 m2 kısmen açık teraslı tekkatlı yapı mecut, ferforje demir ile çevrilidir.Adresi : Şehitler Mahallesi, Büyük Yonca Sokak Üzerinde Yer Almaktadır.Esenyurt / İSTANBULYüzölçümü : 159,83 m2İmar Durumu : 12.07.2013 onay tarihli Esenyurt ilçesi Tem güneyi 7.etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 4 kat konut alanında kaldığı, ve söz konusu imar palının 1.ve 10.İdare Mahkemesince iptal kararı mevcutturKıymeti : 7.512.010,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:

09/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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