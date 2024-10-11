T.C. İSTANBUL 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.26027622-2022/595-Ceza Dava Dosyası 09.10.2024

Konu :

İ L A N

MÜŞTEKİ: RECEP EL MUHAMMED: Muhammed Faruk ve Muna oğlu, 25/08/1996 1996 doğumlu, Orhangazi Mah. Bilge Sok No:10 /BMeram/ KONYA adresinde oturur.TC Kimlik No:99512269272

Hakaret ve Kasten Yaralama suçlarından sanık ALİ HARATOĞLU hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda;

Mahkememizin 26/03/2024 tarih ve 2022/595 Esas, 2024/234 Karar sayılı kararı ile sanık ALİ HARATOĞLU hakkında Hakaret suçundan Beraatine, Kasten Yaralama suçundan TCK. 86/2 maddesi gereğince 4.000 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına, CMK. 231/5 maddesi gereğince 5 Yıl süre ile Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiştir.

Dava dosyasında Müşteki RECEP EL MUHAMMED'e tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle İlanen tebligatına karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 günlük kesin süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı yönünden İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yoluna başvurulabileceği, Beraat kararı yönünden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yoluna başvurulabileceği, aksi takdirde ilamın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02103278