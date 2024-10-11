T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2023/635 Esas 09.10.2024

Karar No: 2024/276

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Kamu Malına Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/04/2024 tarihli ilamı ilesanık MERVAN ŞEYHO hakkında 30.000 TL adli para cezasıkararı verildiği, Mahmud ve Behiye oğlu, 1993 Halep doğumlu Sanık MERVAN ŞEYHO tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02103108