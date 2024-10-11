T.C. KUMLUCA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İL A N

Dosya No : 2023/217 Esas

KararNo :2023/489

Mahkememizin 2023/217 esas sayılı dosyasında Turkive Avvaş oğlu, 10/02/2003 RAKKA doğumlu, Suriye uyruklu Sanık MAHMUD FERVAN'ın işlediği sabit görülen Basit Yaralama suçundan netice olarak TCK 86/3-e , 29, 62/1 ve CMK 251/3 maddeleri uyarınca 1.680,00TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, 5271 Sayılı CMK' nun 231/5. maddesi gereğince yukarıda kurulan hükmün sanık yönünden HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi nedeni ile 5271 Sayılı CMK' nun 231/8. maddesi gereğince sanıkların BEŞ YIL SÜREYLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA karar verildiği, sanığın bildirmiş olduğu adresinde bulunmadığı, tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamadığı ve adresinin tespit edilemediği bu sebeple gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla, 5201sayılı Tebligat Kanununun 28/1, 29/1 vd. maddeleri gereğince ilanen tebliğinekarar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak CMK'nın ilgili maddeleri gereğince, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde olağan kanun yollarına başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş olacağı ilanentebliğ olunur.03/10/2024

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