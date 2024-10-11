T.C. SAKARYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2024/244 Esas01/07/2024

Davacı Maliye Hazinesi vekili tarafından açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının tensip ara kararı uyarınca;

Sakarya 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/11/2008 tarih ve 2008/1638 E. 2008/1765 K. sayılı kararı ile Sakarya ili Adapazarı ilçesi Tepekum mahallesinde kain 154 ada 779 parsel sırasında kayıtlı taşınmazın hissedarları idaresi için Sakarya Defterdarının kayyım olarak atandığı yasal sürenin dolması sebebiyle ölü Fatma Şerife ve Halis mirasçılarının gaipliğine ve söz konusu taşınmazların ortaklığın giderilmesi suretiyle satışı neticesinde T. Vakıflar Bankası Yenikent Sakarya Şubesinde TR27 0001 5001 5801 8022 8452 54 nolu vadeli hesaba yatırılan ve 07/06/2024 vade tarihi itibariyle biriken, kayyımca yönetilen 704.442,35 TL"'nin faizi ile birlikte Hazineye intikaline karar verilmesinintalep edildiği anlaşılmakla;, mal varlığı 10 yılı aşkın süredir kayyım tarafından yönetilen Ölü Fatma Şerife ve Halis Mirasçılarının sağ veya ölü olduğu hakkında bilgi sahibi olanların, onu görenlerin yada ondan haberdar olanların TMK 33. Maddesi gereğince ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2024/244 Esayılı dosyasına müracaat etmeleri aksi takdirde gaiplik kararı verileceği hususu ilanolunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02095717