T.C. İSTANBUL 18. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/183 Esas 03.10.2024 Konu : İLANİ L A N

İSTANBUL 18. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı, MAGNA MAKİNE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ileDavalılar, ATA CEM ÜNER, MOBİLİFT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;

"7827 Naylor Ave Los Angeles, Ca 900459988" adresine mukim Davalı (TCKN: 54607510288) ATA CEM ÜNER'e gönderilen tebligatların bila tebliğ iade edilmiş olduğu anlaşılmakla, mahkememizce bu davalıya dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karar dairesince; tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde davaya cevap verebileceği ve bilirkişi raporuna itiraz edebileceği, usuli itirazlarını ve delillerini HMK'nun 317/1 ve 121. maddelerine uygun şekilde bildirebileceği, duruşma günü olarak tayin edilen 30.01.2025 günü saat 09.15'e muhatap davalı ATA CEM ÜNER'in mahkememizde hazır bulunması, belirli gün ve saatte şirket yetkilisinin mahkememizde hazır bulunmadığı veya usulüne uygun temsil edilmediği takdirde tahkikata ve yargılamaya yokluğunda devam edilebileceği ve hüküm verilebileceği HMK 27 ve 122. maddeleri gereğince yukarıda adı geçen Davalıya dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma günü tebliği yerine kaim olmak üzere ilan edilir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02103814