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Giriş Tarihi: 13.10.2024 00:00

T.C.İSTANBUL13. İCRA DAİRESİ

Örnek No:51*

2024/22666 ESAS
TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, arttırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara e-satış.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/22666 E. Sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
2.450.000,00 1 Taşıt 34SS4761 Plakalı , 2023 Model , CUPRA Marka , FORMENTOR Tipli , DNF152637 Motor No'lu , VSSZZZKM7PR061044 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Motor Gücü 1984HP , Rengi Gri , Aracın kontak anahtarının olmadığı, kapılarının kilitli olduğu, Aracın otomatik vites olduğu, Aracın jantlarının çelik, lastik diş derinliğinin normal durumda olduğu, Aracın müzik çalarının yerinde olduğu, Aracın koltuklarının yerinde olup, döşemelerinin iyi durumda olduğu, Aracın muhtelif yerlerinde çiziklerin olduğu, araç tarafımdan görülerek tespit edilmiştir.
DETAYLI BİLGİ İÇİN BİLİRKİŞİ RAPORU EKLENMİŞTİR.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 11:07
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 11:07
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 11:07
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 11:07

NOT: Araç Tarabya Yed-i Emin otoparkında bağlı bulunmaktadır. Tarabya mah. Şalcıkır Cad. No:41 Sarıyer/İSTANBUL11/10/2024 (İİK M.114/4)

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02103956

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T.C.İSTANBUL13. İCRA DAİRESİ
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