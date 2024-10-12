T.C.İSTANBUL13. İCRA DAİRESİ

2.450.000,00

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Taşıt

34SS4761 Plakalı , 2023 Model , CUPRA Marka , FORMENTOR Tipli , DNF152637 Motor No'lu , VSSZZZKM7PR061044 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Motor Gücü 1984HP , Rengi Gri , Aracın kontak anahtarının olmadığı, kapılarının kilitli olduğu, Aracın otomatik vites olduğu, Aracın jantlarının çelik, lastik diş derinliğinin normal durumda olduğu, Aracın müzik çalarının yerinde olduğu, Aracın koltuklarının yerinde olup, döşemelerinin iyi durumda olduğu, Aracın muhtelif yerlerinde çiziklerin olduğu, araç tarafımdan görülerek tespit edilmiştir.

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