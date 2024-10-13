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T.C. BALIKESİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/234 Esas

DAVALI : ASMİN SOSYAL HİZMETLER ÖZEL EĞİTİM GIDA İNŞ İNSAN KAY VE TAAH NAK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Davacı tarafından aleyhinize açılan İş (Kurumun İşverenden Rücuen Tazminat İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

-Taraflar arasındaki uyuşmazlığın; Balıkesir ili Karesi ilçesi Beyköy Mahallesi içerisinde yer alan, taşınmazın batısında 102 Ada 58 Parsel, güneyi ve doğusu 102 Ada 38 Parselde, kuzeyinde 102 Ada 57 Parsel sayılı taşınmazın bulunduğu, tescil haricinde bırakılmış taşınmazın olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı nedeniyle tapu iptal ve tescile ilişkin açıldığının tespit edildiği,

-18/09/2024 tarihli duruşmada davalı Asmin şirketinin açık adresinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden davalıya "..davacı tarafından dava dışı işçi Sevinç Dalma'ya ödenen brüt 238.707,70 TL kıdem tazminatından davalıların sorumluğu ve dava dışı işçi Selvet Başol'a ödenen brüt 152.130,80 TL kıdem tazminatının davalılarca sorumluluğu oranında ödenmesi.." yönündeki bilirkişi raporunun ilanen tebliğine ve bir sonraki celsenin 04/12/2024 günü saat 09:35 bırakılmasına karar verilmiş olup,

İş bu karar ihtaren İLAN olunur.