T.C. SEFERİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

SEFERİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2024/578 ESAS SAYILI DOSYASI YÖNÜNDEN;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ, SEFERİHİSAR İLÇESİ

KÖY/MAH. : BENGİLER MAHALLESİ

ADA NO : 5313

PARSEL NO : 6

VASFI : NARENCİYE BAHÇESİ

YÜZÖLÇÜMÜ : 14347.38 m²

KAMULAŞTIRILACAK MİKTAR : 24,41 m² mülkiyet

779,17 m² daimi irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI : TÜRKAN DEMİRKANAT (TC:42400540526)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

SEFERİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2024/579 ESAS SAYILI DOSYASI YÖNÜNDEN;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ, SEFERİHİSAR İLÇESİ

KÖY/MAH. : BENGİLER MAHALLESİ

ADA NO : 5309

PARSEL NO : 2

VASFI : NARENCİYE BAHÇESİ

YÜZÖLÇÜMÜ : 5.986.42 m²

KAMULAŞTIRILACAK MİKTAR :10,48 m² daimi irtifak

MALİKİN ADI VE SOYADI : KEZİBAN ULU (TC:50737708120)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

SEFERİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2024/580 ESAS SAYILI DOSYASI YÖNÜNDEN;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ, SEFERİHİSAR İLÇESİ

KÖY/MAH. : PAYAMLI MAHALLESİ

ADA NO : 5081

PARSEL NO : 33

VASFI : ZEYTİN AĞAÇLI TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 2477.42 m²

KAMULAŞTIRILACAK MİKTAR :227,83 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :1- TÜRKAN DEMİRKANAT (TC:42400540526)

2-AYŞE AYSEN YAKIN (TC:38659665288)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

SEFERİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2024/581 ESAS SAYILI DOSYASI YÖNÜNDEN;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ, SEFERİHİSAR İLÇESİ

KÖY/MAH. : PAYAMLI MAHALLESİ

ADA NO : 5086

PARSEL NO : 3

VASFI : DELİCE ZEYTİN AĞAÇLI TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 5.034.24 m²

KAMULAŞTIRILACAK MİKTAR : 427,8 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : HATİCE KURT-40078617946

GÜLAY ÇOKÇAKAR-40081617872

UMUT ÇOKÇAKAR-40075618090

TAHİR ÇOKÇAKAR-39019653242

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

SEFERİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2024/582 ESAS SAYILI DOSYASI YÖNÜNDEN;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ, SEFERİHİSAR İLÇESİ

KÖY/MAH. : PAYAMLI MAHALLESİ

ADA NO : 5086

PARSEL NO : 17

VASFI : ZEYTİNLİK

YÜZÖLÇÜMÜ : 1115.67 m²

KAMULAŞTIRILACAK MİKTAR : 155,12 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : SEBAHATTİN ÇAKAL-37018719938

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

SEFERİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2024/583 ESAS SAYILI DOSYASI YÖNÜNDEN;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ, SEFERİHİSAR İLÇESİ

KÖY/MAH. : PAYAMLI MAHALLESİ

ADA NO : 5086

PARSEL NO : 16

VASFI :ZEYTİN AĞAÇLI TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 6.123.18 m²

KAMULAŞTIRILACAK MİKTAR : 202,19 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : SEBAHATTİN ÇAKAL-37018719938

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

SEFERİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2024/584 ESAS SAYILI DOSYASI YÖNÜNDEN;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ, SEFERİHİSAR İLÇESİ

KÖY/MAH. : PAYAMLI MAHALLESİ

ADA NO : 5086

PARSEL NO : 36

VASFI : NARENCİYE BAHÇESİ

YÜZÖLÇÜMÜ : 11111,74 m²

KAMULAŞTIRILACAK MİKTAR : 300,98 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ ÇAKAL-36961721814

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

SEFERİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2024/585 ESAS SAYILI DOSYASI YÖNÜNDEN;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ, SEFERİHİSAR İLÇESİ

KÖY/MAH. : PAYAMLI MAHALLESİ

ADA NO : 5086

PARSEL NO : 34

VASFI : NARENCİYE BAHÇESİ VE ZEYTİN AĞAÇLI TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 8011.36 m²

KAMULAŞTIRILACAK MİKTAR : 2055,24 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ ÇAKAL-36961721814

MUSTAFA ÇAKAL-36964721750

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

SEFERİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2024/586 ESAS SAYILI DOSYASI YÖNÜNDEN;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ, SEFERİHİSAR İLÇESİ

KÖY/MAH. : PAYAMLI MAHALLESİ

ADA NO : 5248

PARSEL NO : 10

VASFI : NARENCİYE BAHÇESİ

YÜZÖLÇÜMÜ : 11200,09 m²

KAMULAŞTIRILACAK MİKTAR : 862,05 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ZEYNAL DOĞAN-34780390396

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından davalıların maliki bulundukları yukarıda ada, parsel ve cinsi yazılı taşınmazın mülkiyet hakkının tapuda idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10.maddesi gereğince mahkememizde açılmış olan bedel tespiti ve tescil davalarında;

1-Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. Yönetim Kurulunun 13/10/2021Tarih 31-3618 Sayılı Kamu Yararı Kararı İle kamulaştırılmasına karar verildiği,

2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına TC Vakıflar Bankası Seferihisar Şubesine yatırılacağı,

3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihi itibari ile Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği

4-Açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.'ye yöneltilmesi gerektiği,

5-Maliklere çıkartılana meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşıiptal davası açabileceği,

6-Otuz (30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararır aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 12/06/2024