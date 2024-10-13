YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLU OLARAK 121 ADET TAŞINMAZ SATACAKTIR
İhale Tarihi : 31.10.2024
İhale Saati : 10:00
İhale Yeri : Encümen Toplantı Salonu
İşin Adı : Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Mevlana Mahallesi, 8038 ada, 1 sayılı parselde bulunan A1-B1-B2 bloktaki 121 adet taşınmazın toplu olarak satışı işi
Yüzölçümü : 31.238,47 m2
Tahmini Bedeli : 339.700.489,75 TL (KDV istisna)
İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Kapalı teklif usulü
Geçici Teminatı : 10.191.014,69 TL
-İhale şartnamesi, bedelsiz olarak Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminden alınabilir. İhaleye katılacakların; aşağıdaki belgeleri, şartnamenin 2.maddesine uygun olarak 30.10.2024 tarihi saat 16:00'a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine kapalı zarf içinde teslim etmesi ve Yıldırım Belediyesine borcu olmaması gerekmektedir.
- Gerçek kişiler için; yerleşim yeri (ikametgah) belgesi ile T. C. kimlik kartı
- Tüzel kişiler için; faaliyet belgesi ile tüzel kişi adına teklif verene ait yetki belgesi
- Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartı
- Geçici Teminat (Mektup örneği İhale Biriminden alınacak)
- Yabancı isteklilerin Türkiye'de tebligat yerini gösteren belge
- Teklif Mektubu
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02103310