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Giriş Tarihi: 14.10.2024 00:00

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLU OLARAK 121 ADET TAŞINMAZ SATACAKTIR

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLU OLARAK 121 ADET TAŞINMAZ SATACAKTIR

İhale Tarihi : 31.10.2024
İhale Saati : 10:00
İhale Yeri : Encümen Toplantı Salonu
İşin Adı : Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Mevlana Mahallesi, 8038 ada, 1 sayılı parselde bulunan A1-B1-B2 bloktaki 121 adet taşınmazın toplu olarak satışı işi
Yüzölçümü : 31.238,47 m2
Tahmini Bedeli : 339.700.489,75 TL (KDV istisna)
İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Kapalı teklif usulü
Geçici Teminatı : 10.191.014,69 TL


-İhale şartnamesi, bedelsiz olarak Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminden alınabilir. İhaleye katılacakların; aşağıdaki belgeleri, şartnamenin 2.maddesine uygun olarak 30.10.2024 tarihi saat 16:00'a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine kapalı zarf içinde teslim etmesi ve Yıldırım Belediyesine borcu olmaması gerekmektedir.

  1. Gerçek kişiler için; yerleşim yeri (ikametgah) belgesi ile T. C. kimlik kartı
  1. Tüzel kişiler için; faaliyet belgesi ile tüzel kişi adına teklif verene ait yetki belgesi
  1. Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartı
  1. Geçici Teminat (Mektup örneği İhale Biriminden alınacak)
  1. Yabancı isteklilerin Türkiye'de tebligat yerini gösteren belge
  1. Teklif Mektubu

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02103310

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YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLU OLARAK 121 ADET TAŞINMAZ SATACAKTIR
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