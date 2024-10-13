YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLU OLARAK 121 ADET TAŞINMAZ SATACAKTIR



Gerçek kişiler için; yerleşim yeri (ikametgah) belgesi ile T. C. kimlik kartı

Tüzel kişiler için; faaliyet belgesi ile tüzel kişi adına teklif verene ait yetki belgesi

Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartı

Geçici Teminat (Mektup örneği İhale Biriminden alınacak)

Yabancı isteklilerin Türkiye'de tebligat yerini gösteren belge

Teklif Mektubu

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02103310

İhale Tarihi : 31.10.2024İhale Saati : 10:00İhale Yeri : Encümen Toplantı Salonuİşin Adı : Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Mevlana Mahallesi, 8038 ada, 1 sayılı parselde bulunan A1-B1-B2 bloktaki 121 adet taşınmazın toplu olarak satışı işiYüzölçümü : 31.238,47 m2Tahmini Bedeli : 339.700.489,75 TL (KDV istisna)İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Kapalı teklif usulüGeçici Teminatı : 10.191.014,69 TL-İhale şartnamesi, bedelsiz olarak Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminden alınabilir. İhaleye katılacakların; aşağıdaki belgeleri, şartnamenin 2.maddesine uygun olarak 30.10.2024 tarihi saat 16:00'a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine kapalı zarf içinde teslim etmesi ve Yıldırım Belediyesine borcu olmaması gerekmektedir.