T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas :2023/457 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin ili Toroslar İlçesi Evcili Mahallesi 160 parsel sayılı

MEVKİİ : Mersin ili Toroslar İlçesi Evcili Mah

PAFTA NO :

ADA NO :

PARSEL NO : 160

VASFI : -

YÜZÖLÇÜMÜ : 219,72

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalı, ABDULKADİR NAS

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :Dava konusu Mersin ili Toroslar İlçesi Evcili Mahallesi 160 parsel sayılı taşınmazın 219,72 m2'lik Kısmının Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/457 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/12/2023