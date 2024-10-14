Giriş Tarihi: 15.10.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 01:17
T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas :2023/457 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin ili Toroslar İlçesi Evcili Mahallesi 160 parsel sayılı
MEVKİİ : Mersin ili Toroslar İlçesi Evcili Mah
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO : 160
VASFI : -
YÜZÖLÇÜMÜ : 219,72
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalı, ABDULKADİR NAS
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :Dava konusu Mersin ili Toroslar İlçesi Evcili Mahallesi 160 parsel sayılı taşınmazın 219,72 m2'lik Kısmının Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/457 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/12/2023
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02102881