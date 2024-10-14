T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas :2023/454

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin ili Toroslar İlçesi Evcili Mahallesi167 Ada16parsel

MEVKİİ : Mersin ili Toroslar İlçesi Evcili Mah

PAFTA NO :

ADA NO : 167

PARSEL NO : 16

VASFI : -

YÜZÖLÇÜMÜ : 1057,82 m2

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalılar, BETÜL TATLI, MURAT İNCE, MUSTAFA KUY, NAZMİ İNCE, RUHİ İNCE

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :Dava konusu Mersin ili Toroslar İlçesi Evcili Mahallesi 167 Ada 16 parsel sayılı taşınmazın 1057,82 m2'lik Kısmının Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescil

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/454 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/12/2023