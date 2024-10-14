Giriş Tarihi: 15.10.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 01:14
T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas :2023/454
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin ili Toroslar İlçesi Evcili Mahallesi167 Ada16parsel
MEVKİİ : Mersin ili Toroslar İlçesi Evcili Mah
PAFTA NO :
ADA NO : 167
PARSEL NO : 16
VASFI : -
YÜZÖLÇÜMÜ : 1057,82 m2
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalılar, BETÜL TATLI, MURAT İNCE, MUSTAFA KUY, NAZMİ İNCE, RUHİ İNCE
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :Dava konusu Mersin ili Toroslar İlçesi Evcili Mahallesi 167 Ada 16 parsel sayılı taşınmazın 1057,82 m2'lik Kısmının Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescil
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/454 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/12/2023
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02102886