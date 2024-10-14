Giriş Tarihi: 15.10.2024 00:00
T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas :2023/462 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin ili Toroslar İlçesi
MEVKİİ : Evcili Mah
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO : 182
VASFI : -
YÜZÖLÇÜMÜ :203,91 m2
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalı, ŞABAN KARA
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :Dava konusu Mersin ili Toroslar İlçesi Evcili Mahallesi 182 parsel sayılı taşınmazın 203,91m2'lik Kısmının Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/462 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/12/2023
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