T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas :2023/462 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin ili Toroslar İlçesi

MEVKİİ : Evcili Mah

PAFTA NO :

ADA NO :

PARSEL NO : 182

VASFI : -

YÜZÖLÇÜMÜ :203,91 m2

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalı, ŞABAN KARA

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :Dava konusu Mersin ili Toroslar İlçesi Evcili Mahallesi 182 parsel sayılı taşınmazın 203,91m2'lik Kısmının Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/462 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/12/2023