İLAN

EŞME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2021/51 Esas

KARAR NO : 2024/320

Mahkememizce davalıya ulaşılamadığından tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. HÜKÜM :

Açılan davanın KABULÜ İLE;

1-Uşak İli, Eşme İlçesi, İstasyon Köy/Mah. Cilt No:2 Hane No:222 BSN:13'da Nüfusa Kayıtlı, 42080029274 T.C kimlik numaralı davacı Deniz BAYKAL ile Kırgız Cumhuriyeti Uyruklu 72913152954 Yabancı Kimlik Numaralı davalı Odınakhon AKBAROVA'nınTMK 166/1 maddesi gereği BOŞANMALARINA karar verilmiştir.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/10/2024