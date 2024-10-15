Giriş Tarihi: 16.10.2024 00:00
İLAN
EŞME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2021/51 Esas
KARAR NO : 2024/320
Mahkememizce davalıya ulaşılamadığından tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. HÜKÜM :
Açılan davanın KABULÜ İLE;
1-Uşak İli, Eşme İlçesi, İstasyon Köy/Mah. Cilt No:2 Hane No:222 BSN:13'da Nüfusa Kayıtlı, 42080029274 T.C kimlik numaralı davacı Deniz BAYKAL ile Kırgız Cumhuriyeti Uyruklu 72913152954 Yabancı Kimlik Numaralı davalı Odınakhon AKBAROVA'nınTMK 166/1 maddesi gereği BOŞANMALARINA karar verilmiştir.
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/10/2024
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02104285