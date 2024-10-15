Örnek No:55*

T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/419 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2025 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 10:40

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Adana İli, Çukurova İlçesi, Kurttepe Mah. 7625 Ada, 2 Parsel A blok 13. Kat 49 nolu bağımsız bölüm, arsa pay/payda 2730/430104, bağımsız bölüm niteliği mesken, ana taşınmaz niteliği arsa, ana taşınmaz yüzölçümü 4.301,04 , borçlu adına 1/1 hisse olan taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup, aşağıda yazılı hususları tespit etmiştir.ANA TAŞINMAZ ÖZELLİK:Ana gayrimenkul 4.301,04 m2 lik arsa üzerinde iki blok olarak inşa edilmiş olup, bina 2bodrum+zemin+18 normal katlı binadan oluşmaktadır. Binada 2 adet asansör bulunmaktadır. Binanın dış cephesi gri kahverengi tonlarında boyalı zemin kattan girişin sağlandığı apartman giriş kapısı ve merdiven korkulukları demir profil olan merdiven basamakları mozaik kaplama olan yaklaşık 5 yaşındaki 4A yapı sınıfında inşa edilmiş bir yapı bulunmaktadır. Taşınmaz ile ilgili Çukurova Belediyesinde yapılan incelemede, taşınmaza ait 30.03.2020 tarih 1/13 ilk yapı ruhsatı olduğu ve Ruhsatın 29/07/2022 tarih 45881 nolu yazı gereği İPTAL edildiği öğrenilmiştir.BAĞIMSIZ BÖLÜM ÖZELLİKLERİ 2730/430104 arsa paylı A Blok 13. Kat 49 nolu mesken projesindeki bina girişine göre 13.katta girişe göre sol arka daire olarak konumludur. Taşınmaz projesinde, 2 adet oda, salon, mutfak, banyo, hol ve 3 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Yerinde yapılan incelemede ve projesine göre net 105 m2, brüt 120 m2 alana sahiptir. Projesinden farklı olarak, balkon hacmi odaya çevrilmiş ve salon ile mutfak arasındaki duvar kaldırılmıştır. Taşınmazın odaları zeminleri parke ile kaplı olup, duvarları sıva üzeri plastik boya ile kaplıdır. İç kapıları panel doğrama olup, dış kapısı çelik doğramadır. Pencereleri ısı camlı pvc doğramadır. Banyo ve wc yerden tavana kadar seramik ile kaplıdır. Mutfak tezgahı ve dolapları takılı durumdadır. Isınma sistemi klima ve kombi ile sağlanmaktadır.Taşınmazın yer aldığı binaların deprem kaynaklı olarak hasarsız olduğu tespit edilmiştir.Yüzüncüyıl Mah. 85167.Sokak No: 3 A Blok Kat: 13 Daire: 49 Çukurova / ADANA4.301,04 m22730/430104ÇUKUROVA BELEDİYESİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILAN İNCELEMEDE TAŞINMAZ 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI İÇERİSİNDE OLUP, KONUT+TİCARET ALANI, TAKS:0,40 KAKS:1,60 H:45,00 m YAPILAŞMA KOŞULLARINA SAHİPTİR.4.500.000,00 TL%1Çukurova Belediyesi 29/07/2022 tarih 45881 sayılı yazısı gereği yapı ruhsatı İPTAL edilmiştir.'' ve tapu kaydındaki gibidir.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.