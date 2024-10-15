T.C. ANKARA 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/1225 Esas

Yozgat ili Çayıralan ilçesi, Fahralı Mah. 20 cilt, 28 hanede kayıtlı olan Şaban Sabri ve Muzaffer'den olma, 01/09/1970 doğumlu, YILMAZ TURGUT'dan 2000 tarihinden beri kendisinden haber alınamadığı, bu sebeple gaipliğine karar verilmesi istenmiş olmakla; Yukarıda kimliği yazılı 2000 tarihinden bu yana gaip olduğu bildirilen YILMAZ TURGUT'un hayatından bilgisi olanların ve hayatta olup olmadığı ve adresi hakkında bilgisi olanların T.M.K. hükümleri gereğince iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren ALTI AY (6 ay) içinde mahkememizin 2024/1225 esas sayılı dosyasına bilgi verilmesi, aksi takdirde adı geçenin GAİPLİĞİNE karar verileceği hususu ilan olunur.