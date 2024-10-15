T.C. İstanbul Anadolu 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/393Esas

DAVACI : BAKİ KARADUMAN 277******146

KONU : Gerekçeli Kararın Tebliği

Mahkememizde açmış olduğunuz ihalenin feshi davası 01/07/2024 tarihinde davanın açılmamış sayılmasına dair karar verilmiş olup gerekçeli kararın tebliği için tarafınıza tebligat çıkartıldığı ancak iade döndüğü yapılan adres araştırmasında tebliğe yarar adres bulunmamakta olup gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verildiğinden işbu ilanının gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 2 hafta süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabileceğiniz aksi takdirde bu hakkı yitireceğiniz ilanen tebliğ olunur. 09/10/2024