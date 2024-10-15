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T.C. KOZAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/39 Esas

DAVALI : SONER DEMİR (TC:11*****48)

Davacı vekili tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı, dahili dava dilekçesi, ara karar evrakı, hedef süreyi gösterir tevzi formu adresiniz tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.Dava dilekçesinde Adana ili Kozan ilçesi Gedikli Mah. 103 Ada 35 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan betonerme binanın, evin müvekkili tarafından yapıldığının tespiti istemiştir.

6100 SAYILI HMK'nun 122/1 MADDESİNE GÖRE, İKİ HAFTA İÇİNDE AYNI KANUNUN 129. MADDESİNDEKİ HUSUSLARI İÇERİR ŞEKİLDE CEVAP DİLEKÇESİ VERMEK SURETİYLE DAVAYA CEVAP VEREBİLECEĞİNİZ HUSUSU dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.