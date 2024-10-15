T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2024/129

İLAN

Davacı REFİKA DEMİR tarafından davalı SHAHİAT MAMADOVA hakkında açılan evlatlık ilişkisinin kaldırılması dava dilekçesinde; tarafların K.çekmece 2. Aile mahkemesinin kararıyla evlat edinilmiş olduğunu, davalı taraf ve müvekkil ve müvekkilin ölmüş olan eşi, dava dışı Ergün Yiğit isimli şahıs tanıştırmış olduğunu, davalının evlenecek olduğunu, evlilik akdi sırasında müvekkilinin ölen eşinin davalıya nikah şahitliği yapması durumunda 5000 lira kadar para alabileceğini söylemiş olduğunu, bunun üzerine müvekkilinin eşi, borçlarını kapatmak için teklifi kabul ettiğini, sonrasında müvekkilinin eşi davalının nikah şahidi olduğunu, sonrasında davalı Azerbaycan vatandaşı olduğu için velayet altında olması gerektiğine, bunun için davacı ve eşinin kendisini evlat edinmeleri gerektiğine, bunun yalnızca formalite icabı olacağına, ileride miras ile ilgili hiçbir pürüz çıkmayacağına müvekkilini ve ölen eşini ikna etmiş olduğunu, müvekkili ve ölen eşi davalının talebine iyi niyetle yaklaşarak evlatlık başvurusu yapılması için avukata vekalet vermiş olduğunu, müvekkilinin davalının ev adresini dahi bilmemekte ve hiçbir zaman birbirlerinde kalmamış olduğunu, müvekkilinin eşinin vefatı üzerine mirasçılık belgesi ismeiyle dava dosyası açıldığını, dosya kapsamında verilen kararda davalının ölen eşinin mirasçısı olarak göründüğünü öğrendiğini, davalı taraf müvekkili ve eşini aldatarak mirastan hak iddia etmeyeceğini belirtmiş olduğunu, evlatlık edinen hastalığında yanında olmadığı gibi cenazesine dahi katılmadığını, tüm bu nedenlerle müvekkil ve müvekkilinin eşi ile davalı arasındaki evlatlık ilişkisinin kaldırılmasını talep ve dava etmiştir.

Mahkememiz dosyasında ilanın yayınlanmasından itibaren, Dava dilekçesinin size tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde davaya cevap dilekçesi ile cevap vermeniz, tüm delillerinizi dilekçenize eklemeniz ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamalara dilekçenizde yer vermeniz ve gerekli masrafı Mahkeme veznesine yatırmak zorunda olduğunuz hususu HMK'nun 122, 126, 129. 140/5 maddeleri uyarınca davalı SHAHİAT MAMADOVA'na tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.14/10/2024