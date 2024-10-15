T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/171

KAMULAŞTIRMA İLANI

İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Emmioğlu Mahallesi 606 ada 110 parsel sayılı, tamamı 1.856,62 m²lik taşınmazın; Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş olup, taşınmaza 63.614,76- TL bedel takdir edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü'dür

İlgili kişilerin kamulaştırma kanunun 10 maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltileceği,

Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen 30 gün süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazların kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına VAKIFBANK Ödemiş Şubesine yatırılacağı

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

Duruşmasının 15/04/2025 günü saat 10:00'da yapılacağı ihtaren tebliğ olunur. 09/10/2024