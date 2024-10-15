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T.C. SİVAS 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/263 Esas

DAVALILAR : Hakan Çam -28954831976

ORHANGAZİ MAH. 43-21. SK. NO:9 İÇ KAPI NO:3

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 28/01/2025 günü saat: 09.20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ile Dava Dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.