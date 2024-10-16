İ L A N D I R

GEMLİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No : 2023/381 Esas

Davalı Yüksel ERDOĞAN, davacı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından açılan mahkememizde görülmekte olan kamulaştırma davasında verilen 10/10/2024 Tarih, 2024/453 Karar sayılı kararda özetle; davanın esastan kabulüne, Bursa ili Gemlik ilçesi, Hamidiye Mahallesi, 553 ada 143 nolu parsel 1. Kat 6 nolu bağımsız bölüm numaralı taşınmazın davalı adına olan 1/2 hissesinin ve Bursa ili Gemlik ilçesi, Hamidiye Mahallesi, 553 ada 143 nolu parsel 3. Kat 16 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın davalı adına olan 1/2 hissesinin tapusunun iptali ile, her türlü takdiyattan ve şerhlerden arî olarak davacı adına tapuya kayıt ve tesciline, kararın kesinleşmesi ile infazı için Tapu Sicil Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına, Bilirkişi heyetinin 18/05/2024 tarihli raporu uyarınca kamulaştırma bedelinin 221.528,00TL ve 221.528,00 TL olmak üzere toplam 443.056,00 TL olarak tespitine, 18/05/2024 tarihli heyet bilirkişi raporunun kararın eki sayılmasına, Mahkememizce tespit edilen 443.056,00 TL kamulaştırma bedelinin karar tarihindeki neması ile birlikte davalıya derhal ödenmesine, Kamulaştırma bedeli olarak yatırılan 443.056,00 TL için davanın açılış tarihi olan 22/06/2023 tarihinden itibaren hesaplanan 4 aydan sonraki ilk tarih 23/10/2023 tarihi ile kararın verildiği 10/10/2024 tarihi arasında işlemiş olan yasal faizin davacıdan alınarak davalıya ödenmesine, Taşınmaz tapu kaydında varsa ipotek haciz ve benzeri takyidatlarının kamulaştırma bedeline yansıtılmasına, bu hususta ilgili banka şubesine müzekkere yazılmasına şeklinde karar verildiği, verilen kararın tescil yönünden kesin olarak verildiği, gerekçeli kararın ( özetinin ) son ilan tarihinden 7 gün sonra ilanın yapılmış sayılmasına, ilanın yapılmış sayılmasından iki haftalık kesin süre içerisinde ( kamulaştırma bedeli yönünden ) Bursa BAM nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceğiniz hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur.