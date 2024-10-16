İstanbul Anadolu 8. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/923 Esas

KARAR NO : 2021/1040

Davacı AHMET AZARKAN tarafından davalılar aleyhine mahkememizde açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Arsa Paylarının Düzeltilmesi) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı 45391784078 T.C. Ayla Akpınar Breddenkampstr. 7 Marl 45770 9893 Almanya

Mahkememizden verilen 11/11/2021 tarih 2016/923-2021/1040 sayılı kararla: Davanın usulden REDDİNE, Alınması gereken 59,30 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 29,20 TL harcın mahsubu ile bakiye 30,10 TL'nin davacıdan tahsili ile HAZİNEYE İRAT KAYDINA, Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, Davalılar Hüseyin Hakan Özdemir, Sema Haneci, Süleyman Kurt kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihi itibari ile yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca davalılar lehine 2.175,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine, Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde HMK 333.maddesi gereğince yatıran tarafa iadesine, Dair; davalı vekillerinin yüzüne karşı, davacı tarafın yokluğunda tebliğden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen kararın davalı Ayla Akpınar'a mahkeme ilamı ayrıca davacı vekilinin 29/05/2022 tarihli dilekçesi"11/11/2021 tarihli duruşma günü saat:09:04 te150 TL gider avansı yatırılmış olup celse talikine sebebiyet verilmediğinden davada usulden red kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Yerel mahkemenin mesleki mazereti red kararının hiçbir hukuki gerekçesi olmadığından işbu karar usul ve yasaya aykırıdır." gerekçesi ile istinaf yoluna başvurduğu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/10/2024