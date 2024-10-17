ANKARA 46. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/116 Esas

KARAR NO : 2023/92

Davacı ASLI TAŞ BABÜR tarafından davalı Hasan Keçeli ve İsa Şimşek aleyhineaçılan Alacak davası sonunda,

Davalı İsa Şimşek'in mernis adresinin adresinin boş olması, yapılan adres araştırmalarında adresinin tespit edilememesi nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiş;

Mahkememizden verilen 23/03/2023 tarih 2023/116 E.2023/92 K.sayılı ilamı ile; "6100 Sayılı HMK'nun 114/1-c ve 115/2 maddesi uyarınca mahkemenin görevli olmasına ilişkin dava şartı noksanlığı nedeniyle talebin usulden REDDİNE, görevli mahkemenin Asliye Ticaret Mahkemesi olduğunun tespitine, karar verilmiştir.

Mahkeme kararının ilanından itibaren 7 gün sona yapılmış sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 hafta içinde Ankara BAM ilgili dairesinde istinaf yolu açık olmak üzere tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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