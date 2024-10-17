Giriş Tarihi: 18.10.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 01:04
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Milli Eğitim Bakanlığından (İlanen Tebligat)
|Bakanlığımız personeli iken KHK ile kamu görevinden çıkarılan ya da Bakanlığımız adına yurtdışında resmi burslu öğrenci statüsünde öğrenim görmekte iken KHK ile öğrencilikle ilişiği kesilen ve aşağıda bilgileri yer alan kişilerin ihraç işlemine karşın OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapmış olduğu başvuruları sonuçlandırılmıştır. Bakanlığımıza bildirilen Komisyonun kararlarında;
|"1- Başvurunun reddine,
|2- 7075 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca dosyanın Kurumuna devrine,
|3- Kararın, Kurumunca 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre başvurucuya tebliğ edilmesine,
|4- Kararın, başvurucuya tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere (...) tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.
|Söz konusu kararlar, adı geçenlerin başvuru-evrak ve MERNİS adreslerinde ikamet etmemeleri ya da MERNİS adreslerinin bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden; Komisyon kararlarının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.
|SIRA NO
|ADI SOYADI
|GÖREVİ
|KHK
|BAŞVURU NO
|KOMİSYON KARAR NO-TARİH
|KARAR
|TEBLİGAT YAPILAMAYAN ADRES
|1
|Saffet YILDIRIM T.C. Kimlik No: (233*****718)
|Şube Müdürü
|675
|17101713
|2018/35352 - 24.09.2018
|RET
|Plot No.27 Mbezi Industrial Area Dar Es Salaam/TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ
|2
|Şevket Burak OVALI T.C. Kimlik No: (282*****436)
|Resmi Burslu Öğrenci
|673
|21000655
|2022/23363-17.01.2022
|RET
|542 Lake Avenue Apt:12 Hancock/ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
|3
|Ayşenur BİÇER T.C. Kimlik No: (308*****754)
|Resmi Burslu Öğrenci
|675
|21000546
|2021/17355-14.06.2021
|RET
|1601 Valley View #302 77840 Texas COLLEGE STATION / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
|4
|Özgür ÖZDEMİR T.C. Kimlik No: (392*****834)
|Resmi Burslu Öğrenci
|673
|18004488
|2021/22711-27.12.2021
|RET
|1221 S. WİLLOW TREE PL. BLOOMİNGTON / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
|5
|Cemalettin KAPLAN T.C. Kimlik No: (334*****124)
|Resmi Burslu Öğrenci
|675
|21000665
|2021/22058-06.12.2021
|RET
|15 Dietz Avenue North Unit:8 WATERLOO / KANADA
|6
|Fatih BİLEN T.C. Kimlik No: (361*****412)
|Resmi Burslu Öğrenci
|675
|21000668
|2021/22060-06.12.2021
|RET
|706 Sheppard Ave. E. Toronto / KANADA
|7
|Fatma Kiraz TAŞKIN T.C. Kimlik No: (106*****800)
|Resmi Burslu Öğrenci
|675
|21000667
|2021/22286-13.12.2021
|RET
|547 Belmon Avenue West Unit:606 Kitchener / KANADA
|8
|Halit ZENGİN T.C. Kimlik No: (182*****492)
|Resmi Burslu Öğrenci
|675
|21000669
|2021/22061-06.12.2021
|RET
|F1 - 265 Lawrence Avenue N2M 5R1 Ontario Kitchener / KANADA
|9
|Muhammet Ali YURTALAN T.C. Kimlik No: (100*****750)
|Resmi Burslu Öğrenci
|675
|21000671
|2021/22063-06.12.2021
|RET
|A-208 ERB Street East N2J 1M6 Ontario Waterloo / KANADA
|10
|Mustafa Hakan TURHAN T.C. Kimlik No: (195*****218)
|Resmi Burslu Öğrenci
|675
|21000672
|2021/22289-13.12.2021
|RET
|265 Lawrence Avenue Unit:F 7 KİTCHENER / KANADA
|11
|Nursefa ZENGİN T.C. Kimlik No: (333*****194)
|Resmi Burslu Öğrenci
|675
|21000652
|2021/22065-06.12.2021
|RET
|F1 - 265 Lawrence Avenue N2M 5R1 Ontario Kitchener / KANADA
|12
|Celal ÇON T.C. Kimlik No: (259*****722)
|Resmi Burslu Öğrenci
|675
|21000663
|2021/22057 - 06.12.2021
|RET
|350 Columbia Street West Unit:203 WATERLOO / KANADA
|13
|İnan KORKMAZ T.C. Kimlik No: (232*****230)
|Resmi Burslu Öğrenci
|673
|21000659
|2021/22473-20.12.2021
|RET
|87 Campton St. KINGSTON / KANADA
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