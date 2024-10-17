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TARSUS 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA ESAS NO: 2017/251 Esas

KARAR NO : 2024/481Karar

Karşılıksız yararlanma suçundan sanık Hamdo El ABBAShakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda: HÜKÜM :

Her ne kadar Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında Karşılıksız yararlanma suçundan TCK'nın 163/3 maddesi gereğince kamu davası açılmış ise de; Sanığın üzerine atılı suç bakımından cezanın üst sınırı itibariyle aynı Kanunun TCK 66/1-e, maddesinde belirtilen 8 yıllık asli ve 12 yıllık uzamış zamanaşımına tabi olduğu, incelenen kovuşturma ve soruşturma evrakları itibariyle dava zamanaşımı süresinin dolduğu anlaşıldığından 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddeleri uyarınca kamu davasının zamanaşımı nedeniyle DÜŞMESİNE, yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına, karar verilmiştir.

Tüm aramalararağmenbulunamayanSanık Hamdo El ABBAS'a ( Mahmud ve Fatmma oğlu 01/01/1942 Rasulayn D.lu) kararın ilanentebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 güniçerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde, istinaf kanun yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 14/10/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02105593