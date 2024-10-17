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T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO DAVALI İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAMULAŞTIRILACAK ALAN 2024/687 Muhammet Emin Hacıince

Ahmet Hacıince Alanya Hacıkerimler 154

154 5

7 4.331,26

7.956,08 2024/688 Hüseyin Hacıince Alanya Hacıkerimler 154 4 935,67 2024/689 İbrahim Arıcı Alanya Burçaklar 159 1 2.540,19 2024/690 Suzan Çoşkun Alanya Burçaklar 155 22 785,44 2024/691 Sultan Uyar ve diğerleri Alanya Karamanlar 140 232 613,55 2024/692 Fatih Gündoğan Alanya Karamanlar 140 161 4.070,54 2024/693 Emine Yüksel

Fatma Yüksel Alanya Karamanlar 140 158 410,41 2024/694 Ayşe Altunbulak Alanya Karamanlar 140 162 1.619,50

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından aşağıda ismi yazılıdavalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin tespiti ve tescil davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 SK.ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda davalı ve malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650.SK gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına Vakıf Bankası T.A.O Alanya Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanunun 4650 SK ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02105634