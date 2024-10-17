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Giriş Tarihi: 18.10.2024 00:00

Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 01:01

T.C. IĞDIR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/7 D.İş 26/09/2024

Mahkememizde ihtiyati tedbirin kaldırılması davasında dava konusu Iğdır ili Merkez İlçesi, Enginalan Köyü Kilise Mevkii 148 ada 28 parsel sayılı taşınmazın üzerine Iğdır 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1963/577 Esas sayılı dosyasında konulduğu belirtilen ihtiyati tedbir şerhinin kaldırılmasına itirazı olanların duruşmanın yapılacağı 26/02/2025 tarihine kadar Mahkememize başvurmaları hususu ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02105221

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T.C. IĞDIR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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