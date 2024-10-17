T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2024 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2024 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 12:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi, 767 Ada, 3 Parsel, 919,00 m² arsa miktarlı Bahçeli Kargir Apartman vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan binanın; A Blok, Zemin Kat, 4 Nolu Daire nitelikli ve 8/250 arsa paylısatılacaktır.Parsel batısında Yalvaç Sokağına cepheli, diğer cephelerinde ise komşu parseller ile çevrilidir. Taşınmaz, 8 kapı numaralı Koçhan Apartmanı dahilinde, A Blok, zemin katta yer almaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde Mehmet Beyazıd Anadolu Lisesi, Münevver Şefik Fergar İlkokulu, Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi yer almaktadır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.20.03.1972 tarih Temel Tezkeresi düzenlenmiştir.09.08.1972 tarih, C:3 S: 23 nolu Yeni Yapı Ruhsatı düzenlenmiştir.28.07.1973 tarih, 5596 nolu Yapı Kullanım İzin Belgesi düzenlenmiştir.12.02.1972 tarih, bila no ile onaylı kat irtifakına esas mimari projesi Tapu Müdürlüğünden temin edilmiş olup, konum teyidi, alan hesaplamaları ve kullanım hacimleri anılan mimari projeden yapılmıştır.Satışa konu taşınmazın konumlu olduğu bina; bodrum + zemin + 3 normal kattan oluşmaktadır. Taşınmaz parsel üzerinde yer alan A Blokta 14 adet daire bulunmakta olup, betonarme tarzında, 3Byapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Bina 5 katlı olup, A Blok 14 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bina tek bir yapı olup, A ve B olmak üzere iki ayrı giriş verilerek iki ayrı blok şeklinde inşa edilmiştir. Taşınmazın blok isimleri mimari projesine göre, Kadıköy Belediyesi Kent Rehberinde tam tersi şeklinde isimlendirilmiştir. Bina girişi mimari projesine ve mahalline göre zemin kattan sağlanmaktadır. Mimari projesine göre; A Blokun; bodrum katta 2 adet daire, zemin katta 3 adet daire ve bina girişi, 1-2-3. normal katlarda 3'er adet daireden oluşmaktadır. Binada asansör bulunmamaktadır. Binada ısınma doğalgaz kombi sistemi ile sağlanmaktadır. Bahçe peyzajı tamamlanmıştır. Dış cephesi akrilik esaslı dış cephe boyalıdır. Ana girişi camlı demir doğramadır. Taşınmazın yer aldığı bina 51 yaşındadır. Toplu taşıma araçlarının güzergahı olan Dr. Erkin Caddesi ve Ressam Salih Erimez Caddesi yakın konumda olması ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır.Taşınmaz daire nitelikli ve A Blok, zemin katında yer almaktadır. Taşınmaz kuzey ve doğu cephelidir. Bina girişi mimari projeye ve mahalline göre zemin kattan sağlandığı görülmüştür. Taşınmaz mahallinde 4 bağımsız bölüm nolu A Blok zemin katta Daire vasıflı taşınmaz halihazırda kiracı tarafından kullanıldığı öğrenilmiştir. Taşınmaz projesine göre; zemin katı: net 71,42 m² + 11,17 m² (balkon), toplam net; 82,59 m², brüt 93 m² alana sahiptir. Taşınmaz mimari projesinde Zemin Katında; Salon, mutfak, antre, hol, 1 adet yatak oda, 1 adet oda, banyo, 1 adet wc ve 2 adet balkon alanlarından oluşmaktadır. Taşınmazın dış kapısı çelik kapıdır. Taşınmazın pencereleri PVC doğramadır. Taşınmazın iç mekan özellikleri; bilinememektedir. Isıtma sistemi doğalgaz kombi sistemidir. 919,00 m2 yüzölçümü, 8/250 arsa payı.Merdivenköy Mahallesi, Yalvaç Sokak, Koçhan Apartmanı, No:8 D:4 Kadıköy / İSTANBULKadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi, 767 Ada 3 Parsel Sayılı Taşınmazın, 11.05.2006 Onanlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Ve Değişikliklerine Ait Plan Notu Değişikliği dahilinde; Yapı Nizamı Ayrık Olup, Taks: 0,35, Kaks (e): 2,07, Hmax: 15 Kat, Ön / Yan / Arka Bahçe Mesafeleri: 5/4/4 "Konut Alanı" şeklinde yapılaşma şartlarına sahiptir. Parselin herhangi bir terkinin olmadığı öğrenilmiştir.1.860.000,00 TL%1Tapu kaydındaki gibidir.

08/10/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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