T.C. KIRIKHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/202 Esas

Dava konusu, Dava konusu Hatay İli Kırıkhan İlçesi Ceylanlı Köyü Alan yaylası mevki 665 ada 10 parsel sayılı taşınmaza ile ilgili olarak 31.07.2023 tarihinde Tapu İptali ve Tescil davası açılmış olupTMK' nın 713/1 ve 3402 sayılı Yasa'nın 14 maddesi uyarınca, TMK'nın 713/4 ve 5 fıkraları uyarınca ilan olunur. Dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.

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