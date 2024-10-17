T.C.İZMİR 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.67635134-2020/388-Ceza Dava Dosyası 15.10.2024

İLAN METNİ

SANIK :KADİR BİROL TOPAL, Cabir ve Tulanay oğlu, 09/01/1963 İZMİR doğumlu, İZMİR, KARABAĞLAR, Cennetoğlu mah/köy nüfusunda kayıtlı. Cennetoğlu Mah. 5705 Sk. No:14Karabağlar / İZMİR adresinde oturur. TC Kimlik No:53365158466

Sanık Kadir Birol TOPAL'ın üzerine atılı"sahte belge düzenleme" suçunu işlediği sabit olmakla, TCK'nın 61. maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimi, failin güttüğü amaç ve saike göre temel ceza tertip edilirken alt sınırdan ayrılmayı gerektiren bir neden bulunmamakla eylemine uyan;

1.213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359/b maddesi uyarınca takdiren 3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2.5237 sayılı TCK'nın 43/1 maddesi uyarınca sanığın eylemini aynı ve farklı takvim yıllarında olmak üzere birden fazla kez işlediği anlaşılmakla cezasından takdiren 1/4 oranında arttırım yapılarak 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4.Sanığın yargılama aşamasındaki hal ve davranışları lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek cezası5237 sayılı TCK.nun 62/1. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek sanığın 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5. 5237 Sayılı TCK'nın 53/1-2-3 maddelerinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı ilamı ile, 15.04.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Yasa'nın 10.maddesi ile yapılan değişiklik dikkate alınarak tatbikine,

6.Sanığa verilen ceza miktarı dikkate alınarak yasal koşulları bulunmayan TCK'nın 50. ve 51. Madde hükümleri ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına,

7. Adli Emanetin 2020/10495 sırasında kayıtlı "20 adet fatura aslı"nın DOSYADA DELİL OLARAK SAKLANMASINA,

8.Katılan kurum kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan A.A.Ü.T gereğince 17.900,00 ₺ vekalet ücretinin sanıklar Erkan, Deniz Devrim, Ferhat, Dervişve Kadir Birol'dan tahsili ile katılan kuruma verilmesine,

9.CMK'nın 325. maddesi uyarınca, hakkında mahkumiyet kararı verilen sanık için hesaplanan (12) davetiye ücret gideri: 300,00 ₺ + bilirkişi ücret gideri: 3.750,00 + (2) talimat ücret gideri: 71,00 ₺ olmak üzere toplamda: 4.121,00 ₺ yargılama giderinin sanıklar Erkan, Deniz Devrim, Ferhat, Derviş ve Kadir Birol'dan eşit oranda Harçlar Kanunu hükümlerine göre alınarak Devlet Hazinesine ödenmesine,

7201 SK 29.md göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihden 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır. Tebliğ tarihinden başlayarak İKİ HAFTA içerisinde Mahkememize gönderilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine veyahut başka bir Asliye Ceza Mahkemesi aracılığı ile beyanda bulunmak, tutuklu veya hükümlü bulunması halinde tutuklu veya hükümlü bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta dilekçe vermek suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yoluna başvurabileceği ilanen duyurulur. 15/10/2024

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