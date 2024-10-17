T.C.SOLHAN(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2024/2 Ort. Gid. Satış

- İL AN -

Solhan Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/95 Esas ve 2024/28 Karar sayılı kararı uyarınca satışına karar verilen aşağıda yazılı taşınmazların 1. Açık arttırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 10:51 - Bitiş Tarih ve Saati: 20/11/2024 - 10.51-2. Açık arttırma başlangıç tarih ve saati: 16/12/2024 - 10.51 - Bitiş Tarih ve Saati: 23/12/2024 - 10:51 tarihlerinde belirtilen gün ve saatte belirtilen fiyata satılacaktır.

Bingöl ili, Solhan ilçesi, Yeşilova Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 396 ada, 3 nolu parsel, 503,614 ,00 TL,

Hissedar Bingöl ili, Solhan ilçesi, Boğlan Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Mustafa ve Muazzez oğlu, 05/02/1971 Solhan doğumlu, TC no: 124***00984 Feruh YILDIRIM'a tüm aramalara rağmen ulaşılamamış olup iş bu satış ilanı tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02105589