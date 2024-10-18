MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İhale 30.10.2024 Çarşamba Günü Saat 13.30'da Marmara Üniversitesi

Rektörlüğü İhale Komisyon Başkanlığı (Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası -Kadıköy-İSTANBUL) adresinde yapılacaktır. İhale konusu işle ilgili, ihaleye esas tahmini bedeli, geçici teminat tutarı, ihale gün ve saati metnin sonunda belirtilmiştir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri başvuru kapsamında ihale saatine kadar kapalı zarf içinde sunmaları gerekir:

İhaleye ilişkin şartname Üniversitemiz Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası – Kadıköy-İSTANBUL) adresinde görülebilir veya aynı adresten Üniversitemizin Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kuyubaşı Şubesi nezdinde bulunan TR92 0001 2009 8660 0012 0000 05 IBAN'lı hesabına yatırılan 1.000,00 TL (Bin-TL) tutarında dekontun ibraz edilmesi suretiyle satın alınabilir. Posta ile yapılacak başvurularda tekliflerin 30.10.2024 Çarşamba Günü ihale saatine kadar Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı (Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası Kadıköy-İSTANBUL) adresine ulaşması gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

İşin Adı Tahmini Bedel

(KDV Hariç) Geçici Teminat

Tutarı İhale Gün

ve Saati Marmara Üniversitesi Dr. Mehmet Genç Külliyesi arazisinin muhtelif yerlerinde mevcut fıstık çamı ağaçlarının mahsulü olan tahmini 8.250 Kg. çam kozalağının dalında (götürü usulü) satılması. 191.152,50 TL 5.734,58 TL 30.10.2024 Çarşamba Günü Saat 13:30

Marmara Üniversitesi Dr. Mehmet Genç Külliyesi arazisinin muhtelif yerlerinde mevcut fıstık çamı ağaçlarının mahsulü olan tahmini 8.250 Kg. çam kozalağının dalında (götürü usulü) satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. Maddesi (c) bendi uyarınca "Açık Teklif Usulü" ile ihale edilecektir.a. Tebligat için adres beyanı,b. İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya (Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ziraat Odası veya Meslek Odası) kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu kanıtlayan belgeler (Faaliyet Belgesi),c. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;- Gerçek kişi (tacir) olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,d. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,e. Diğer belgeler;e.1. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığına dair ihale tarihinden önceki son 6 ay içinde alınmış adli sicil kaydı;- Gerçek kişi (tacir) olması halinde kendisine ait,- Tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişiliğin ortakları ve şirket müdürüne ait,e.2. İhalenin yapıldığı ay itibarıyla Vergi borcu olmadığına dair belge,e.3. İhalenin yapıldığı ay itibarıyla SGK borcu olmadığına dair belge,e.4. Nüfus Kayıt Örneği Belgesi;- Gerçek kişi (tacir) olması halinde kendisine ait,- Tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişiliğin ortakları ve şirket müdürüne ait,e.5. Şartnamede belirlenen geçici teminata uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların M.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuz,e.6. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,e.7. Kamu kurum ve kuruluşlarından alınan, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içerisinde ihale konusu işten yapıldığını ve söz konusu iş ile ilgili kurum ile hiçbir maddi/idari/hukuki sorun yaşanmadığını belirten referans yazısı veya söz konusu işe ilişkin sözleşme örneği (İş Deneyimini Gösteren Belge),e.8. İhaleye ortak girişim olarak iştirak edilmesi halinde, noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi,e.9. İdarece işin yapılacağı yerde düzenlenen yer görme belgesi,Yukarıdaki belgelerden herhangi birinin eksik olması halinde ihaleye iştirak edilemez. İhaleye ortak girişim olarak iştirak edilmesi halinde bu maddenin e.5, e.6, e.7, ve e.8 bentlerinde yazılı belgeler hariç bütün belgeler her bir ortak için ayrı ayrı ibraz edilmek zorundadır. e.5, e.6, e.7, ve e.8 bentlerinde yazılı belgelerin en az bir ortak tarafından ibraz edilmesi yeterlidir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02104720

